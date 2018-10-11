Заместителем мэра Краснодара по имущественным и жилищным вопросам стал Андрей Дорошев

11 Окт. 11:44 2018-10-11T11:59:38+03:00

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У главы Краснодара Евгения Первышова появился новый заместитель. Членом команды мэра стал 37-летний Андрей Дорошев. Он будет курировать имущественные и жилищные вопросы. Кандидатуру нового заместителя главы Краснодара уже согласовала городская дума.

До этого он возглавлял администрацию Прикубанского округа, руководил Пашковским сельским округом.

Новый глава Прикубанского округа Краснодара Александр Журавлев

Сегодня же главой администрации Прикубанского округа назначен 30-летний Александр Журавлев. До этого он работал руководителем управления земельных отношений, был первым замглавы Западного округа и возглавлял управление муниципального контроля.

- Команда администрации — живой организм, сегодняшние назначения станут еще одним этапом ее обновления и усиления, кадровой ротации. Это необходимо для максимально эффективной работы всех подразделений. Андрей Дорошев и Александр Журавлев — опытные руководители, которые положительно зарекомендовали себя, доказали компетентность и умение находить решение сложных задач, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.