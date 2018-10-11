2018-10-11T11:59:38+03:00
Политика

Заместителем мэра Краснодара по имущественным и жилищным вопросам стал Андрей Дорошев

А главой Прикубанского округа назначили Александра Журавлева
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Андрей Дорошев Фото: krd.ruАндрей Дорошев Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

У главы Краснодара Евгения Первышова появился новый заместитель. Членом команды мэра стал 37-летний Андрей Дорошев. Он будет курировать имущественные и жилищные вопросы. Кандидатуру нового заместителя главы Краснодара уже согласовала городская дума.

До этого он возглавлял администрацию Прикубанского округа, руководил Пашковским сельским округом.

Новый глава Прикубанского округа Краснодара Александр Журавлев

Новый глава Прикубанского округа Краснодара Александр Журавлев

Сегодня же главой администрации Прикубанского округа назначен 30-летний Александр Журавлев. До этого он работал руководителем управления земельных отношений, был первым замглавы Западного округа и возглавлял управление муниципального контроля.

- Команда администрации — живой организм, сегодняшние назначения станут еще одним этапом ее обновления и усиления, кадровой ротации. Это необходимо для максимально эффективной работы всех подразделений. Андрей Дорошев и Александр Журавлев — опытные руководители, которые положительно зарекомендовали себя, доказали компетентность и умение находить решение сложных задач, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»