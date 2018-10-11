2018-10-11T12:30:15+03:00
Общество

На Кубани начальник отдела полиции пошел на подлог, чтобы получить взятку 50 тысяч рублей

Его уже уволили из правоохранительных органов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В Крыловском районе на взятке и служебном подлоге попался начальник отдела полиции станицы Октябрьской. Мужчина пришел с проверкой на одной из предприятий и запретил проводить монтаж электрооборудования, пригласив к себе в кабинет руководителя.

Примечательно, что проведение проверки было назначено подчиненному полицейского – участковому, который даже не знал об этом.

- В этот же день, встретившись с мужчиной на рабочем месте, полицейский заявил о необходимости передачи ему 50 тысяч рублей за его непривлечение к ответственности, на что мужчина согласился, однако сообщил об этом в следственное управление СКР по краю, - рассказали в пресс-службе краевого СУ СК.

Начальник полиции подделал от имени участкового постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а уже 18 сентября при встрече с директором предприятия он снизил сумму взятки до 35 тысяч рублей.

При передаче денег полицейский был задержан. Мужчину обвиняют в получении взятки и служебном подлоге. Дело уже передано в суд со всеми доказательствами.

В краевом ГУ МВД сообщили, что сотрудник полиции был уволен из органов по отрицательным мотивам.

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