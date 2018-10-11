2018-10-11T13:06:22+03:00
Спорт

В Краснодаре началось строительство центра подготовки молодых баскетболистов

Своих воспитанников он примет в сентябре 2019 года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В Краснодаре в поселке Колосистом заложили первый камень на стройке центра подготовки юных баскетболистов. Уникальный для России проект реализует ПБК «Локомотив-Кубань», у которого уже существует система юношеских и молодежных команд.

Центр будет включать 3 игровые площадки, тренажерный зал, медицинский корпус, ресторан, гостиницу на 100-120 человек и современную уличную площадку для баскетбола 3х3.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

- На базе этого центра будут готовиться новые чемпионы страны, мира и Олимпийских игр в составе сборных. Также перед нами стоит задача: в ближайшем будущем иметь в составе команды «Локомотив-Кубань» не менее 50 процентов своих воспитанников. И строительство центра – важный шаг на пути к этой цели, - рассказал «КП-Кубань» президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Планируется, что воспитанники «Локо» будут заниматься в новых залах уже осенью 2019 года.

- Приятно, что профессиональный спорт на Кубани выбрал единственно правильный вектор развития - воспитывать собственных героев, которые, в свою очередь, будут примером для следующего поколения. И очень важно, чтобы сегодняшняя церемония стала фундаментом целой баскетбольной системы Краснодарского края, которая соберет тысячи мальчишек и девчонок с лавочек, позволит им попробовать свои силы, поверить в себя и вырасти достойными гражданами, - сказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

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