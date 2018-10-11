В Краснодаре девушка на электросамокате врезалась в иномарку
Электросамокаты получили большую популярность у краснодарцев. Легкий двухколесный транспорт нередко можно встретить на улицах краевого центра, а в сводки попало первое дорожно-транспортное происшествие с их участием. Авария произошла 10 октября на улице Александровской в поселке Плодородном.
- По предварительным данным 31-летняя девушка, двигаясь на электросамокате «XIAOMI» по проезжей части допустила столкновение с выезжающим по второстепенной дороге автомобилем «Тойота Камри», под управлением 51-летней женщины, - сообщают в УГИБДД Краснодарского края.
Девушка, которая управляла самокатом, получила травмы и теперь нуждается в амбулаторном лечении.
В Госавтоинспекции рассказали, что движение на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и подобном транспорте по автомобильным дорогам запрещено, также запрещено на них пересекать проезжую часть по пешеходным переходам.
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