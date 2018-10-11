В Сочи около школы под люк провалился второклассник

11 Окт. 15:37 2018-10-11T15:38:05+03:00

К счастью, обошлось без серьезных травм

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Несчастный случай произошел в Сочи днем 11 октября. Около гимназии №9 в колодец провалился школьник.

Как сообщают очевидцы, что второклассник наступил на крышку люка, которая провалилась под ним. Судя по всему, она была недостаточно закреплена. Ребенок оказался на дне колодца, заполненного водой.

На помощь ему пришли мужчины, которые с помощью троса достали мальчика. К счастью, ребенок не получил серьезных травм.

Напомним, что вечером 8 октября в Сочи около четвертой городской больницы в бетонный колодец упал житель Армавира, который смог выбраться оттуда лишь при помощи спасателей.

Тем временем, правоохранители предъявили обвинение хозяину гостиницы в Лазаревском районе Сочи, в ливневке у которой погиб 7-летний мальчик.