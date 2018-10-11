Дом на улице Дзержинского в Краснодаре украсит граффити «Весна»

11 Окт. 15:42 2018-10-11T15:42:23+03:00

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Еще один фасад жилого дома в Краснодаре стал полотном для уличного художника Георгия Куриного. На стене пятиэтажки по улице Дзержинского, 99 он начал делать свою новую работу под названием «Весна».

На ее завершение уйдет несколько дней. Сначала художник нанесет контур, затем закрасит его специальными красками. На стене многоэтажки появятся медведь, сова, волк, другие животные и птицы.

— Идея проекта — показать, что в каждом проявлении природы есть особая энергия, есть душа у гор и леса. Хочу показать, что животный и растительный миры взаимосвязаны между собой, — говорит Георгий Куринов.

Как уточнили в администрации Краснодара, сначала эксиз согласовали с жильцами пятиэтажки, которое поддержали идею молодого художника.