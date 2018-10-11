В Краснодар приедет Стивен Сигал

11 Окт. 15:43 2018-10-11T15:43:24+03:00

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19 октября, в пятницу, в краснодарском кинотеатре «МОНИТОР Красная Площадь» Стивен Сигал проведет для своих поклонников получасовую автограф- и фотосессию. Жители и гости краевой столицы могут встретиться с обладателем самой непредсказуемой мимики, российского гражданства и 7-го дана айкидо.

В это день состоится открытие именной звезды актера на Аллее славы мегацентра «Красная Площадь».

- Возможность встретиться со Стивеном Сигалом будет у каждого, - сообщили «КП» в пресс-службе компании «Монитор».