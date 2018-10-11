В Сочи оштрафовали 5 человек за ловлю рыбы в запретной зоне

11 Окт. 16:05 2018-10-11T16:18:51+03:00

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Местные жители рыбачили недалеко от устья реки Мзымта, что согласно существующим правилам, категорически нельзя совершать. Запрет на добычу биологических ресурсов существует и в реках Псоу, Шахе, Псезуапсе, а также в их притоках на расстоянии менее 500 метров в обе стороны от устьев.

- Граждан привлекли к административной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» на Кубани» в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ограничение распространяется и на количество пойманной рыбы, за сутки рыбак может поймать не более пяти килограммов основных промысловых видов, либо одну особь, если ее вес превышает установленный лимит. Это правило не распространяется на вылов запрещенных видов, которые находятся в Красной книге РФ. Если такая рыба случайно попадет в сети, ее необходимо выпустить обратно в воду. Следует помнить, что рыбачить можно, зная периоды запрета для добычи определенных видов рыбы.