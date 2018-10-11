2018-10-11T16:18:51+03:00
Происшествия

В Сочи оштрафовали 5 человек за ловлю рыбы в запретной зоне

Пограничники проводили на курорте рейд
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На побережье Сочи пограничники провели рейд по проверке соблюдения правил рыболовстваНа побережье Сочи пограничники провели рейд по проверке соблюдения правил рыболовства
Изменить размер текста:

Местные жители рыбачили недалеко от устья реки Мзымта, что согласно существующим правилам, категорически нельзя совершать. Запрет на добычу биологических ресурсов существует и в реках Псоу, Шахе, Псезуапсе, а также в их притоках на расстоянии менее 500 метров в обе стороны от устьев.

- Граждан привлекли к административной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» на Кубани» в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ограничение распространяется и на количество пойманной рыбы, за сутки рыбак может поймать не более пяти килограммов основных промысловых видов, либо одну особь, если ее вес превышает установленный лимит. Это правило не распространяется на вылов запрещенных видов, которые находятся в Красной книге РФ. Если такая рыба случайно попадет в сети, ее необходимо выпустить обратно в воду. Следует помнить, что рыбачить можно, зная периоды запрета для добычи определенных видов рыбы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»