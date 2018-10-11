В Сочи оштрафовали двух жительниц Поднебесной из-за отсутствия российских виз

11 Окт. 16:21 2018-10-11T16:21:02+03:00

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Две гражданки КНР прибыли в международный аэропорт Сочи из Грузии, когда на паспортном контроле выяснилось, что у них отсутствуют российские визы. Авиаперевозчик не предупредил иностранок о последствиях, которые им грозят за нарушение режима государственной границы, что по международному законодательству входит в обязанности компании, осуществляющей трансграничные перевозки.

Из-за халатности авиаперевозчика женщин привлекли к административной ответственности за отсутствие российских виз. Гражданки КНР не стали дожидаться, когда авиакомпания вернет их в аэропорт вылета, они приобрели билеты в Турцию за свой счет и уже оттуда отправятся домой.

- В настоящее время пограничники рассматривают вопрос о возбуждении в отношении российского перевозчика дела о незаконном провозе лиц через государственную границу,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.