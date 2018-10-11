В Кавказском районе столкнулись четыре грузовика: двое погибших

11 Окт. 16:45 2018-10-11T16:46:51+03:00

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Крупная авария произошла днем 11 октября на трассе «Краснодар – Кропоткин» в Кавказском районе. Между поворотом на станицу Тбилисскую и Кропоткиным около 13 часов столкнулись четыре грузовика.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

- По предварительным данным, на 114 км автодороги «Краснодар - Кропоткин» 57-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с КамАЗом под управлением 30-летнего водителя. От удара Ивеко перевернулся и, двигаясь по инерции, столкнулся с грузовым автомобилем Скания, а КамАЗ – с другим КамАЗом, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В аварии на месте погибли водитель «Ивеко» и первого КамАЗа. 49-летний водитель другого КамАЗа с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Место аварии

Из-за столкновения грузовиков на трассе образовалась многокилометровая пробка. На месте работают регулировщики. Обстоятельства аварии уточняются.