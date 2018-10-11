Почта России будет доставлять товары ИКЕА

11 Окт. 16:48 2018-10-11T16:48:19+03:00

Это начнется уже в следующем году

Изменить размер текста: A A

- Учитывая крупнейшую в России маршрутную сеть, которой обладает Почта России, а также недавний запуск масштабного проекта по строительству 38 логистических центров по всей стране, мы видим у нашего партнерства большие перспективы, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

- Сотрудничество с Почтой России – важный шаг для нашей компании на пути к созданию эффективной системы многоканальных продаж. Широкая сеть, которой располагает федеральный оператор, обеспечит доступность нашего предложения для всех жителей России», - сказал генеральный директор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

- Сейчас ведутся переговоры относительно условий и параметров будущего сотрудничества, запуск которого запланирован на 2019 год, объем товарных категорий, доставляемых Почтой России, и сроки доставки будут детализированы позднее, - сообщили в пресс-службе УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России».