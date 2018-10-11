Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»
Владельцам жилых домов и строений, специалисты советуют оформлять свои помещения по упрощенной системе, срок действия которой вскоре заканчивается из-за изменений, внесенных в Градостроительный кодекс.
Преобразования коснулись и тех, у кого жилые дома или строения расположены на земельных участках для индивидуального жилищного строительства или для ведения подсобного хозяйства в населенных пунктах.
- Если до 1 марта 2019 года правообладатели садовых и дачных земельных участков не успеют оформить право на жилые строения, то для них продолжает действовать несколько упрощенная процедура оформления прав собственности, - сообщает пресс- служба Краевого БТИ. Подробнее о ней можно узнать, обратившись в любой отдел бюро к кадастровому инженеру, который подготовит технический план и поможет заполнить декларацию.
- В 2019 году вступает в силу новый порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства и садовые дома. Правообладатели не смогут построить или реконструировать дом без направления соответствующих уведомлений в органы местного самоуправления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого БТИ.