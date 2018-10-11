2018-10-11T18:19:15+03:00
Общество

В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая

Здесь будут укладывать новый асфальт
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Улицу 1-го Мая в Краснодаре ждет обновление. В городской администрации рассказали, что с 12 по 15 октября здесь будут укладывать новый асфальт. Это потребует ограничений движения транспорта на участке от улицы 40 лет Победы до Черкасской.

- В связи с проведением работ в выходные дни изменят путь следования семь автобусных маршрутов и закроется движение по участку улицы 1-го Мая для личного транспорта. При этом будет обеспечен проезд карет «скорой помощи» к краевой клинической больнице № 1 им. профессора С. В. Очаповского, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

В дни ремонта автобусные маршруты под номерами 3, 4, 11, 25, 45 и 47 будут следовать по улицам Героев Разведчиков, Черкасской, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы и далее.

Узнать о работе общественного транспорта можно по номерам 218-99-18 и 8(903)412-01-01.

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