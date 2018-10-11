В Сочи Парке появятся лабиринты страха

11 Окт. 18:20 2018-10-11T18:20:48+03:00

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В Сочи к празднованию большого тематического праздника, который отмечается с 26 октября по 4 ноября, установят лабиринты страха «Проклятый хутор», «Заброшенный цирк» и «Блокпост».

Художники парка будут трудиться над созданием особенной атмосферы, для оформления лабиринтов они задействуют около пяти тонн декораций. Для гостей, мечтающих пощекотать себе нервы, они построят множество темных переходов, закоулков, комнат, где будут поджидать актеры, загримированные в зомби, жутковатых клоунов и других персонажей.

В среднем весь путь по проклятому хутору, цирку или блокпосту будет занимать от четырех до десяти минут.

- «Проклятый хутор» будет возведен под открытым небом в Заколдованном лесу, а «Блокпост» и «Заброшенный цирк» откроются на Аллее Огней. Эти аттракционы будут принимать гостей только в период Дня Рождения Бабы Яги, с 26 октября по 4 ноября. Посещение включено в единый входной билет и не требует дополнительной оплаты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочи Парка.