2018-10-11T18:20:48+03:00
Общество

В Сочи Парке появятся лабиринты страха

Их возведут ко Дню рождения Бабы Яги-4
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи Парке появятся лабиринты страхаВ Сочи Парке появятся лабиринты страха
Изменить размер текста:

В Сочи к празднованию большого тематического праздника, который отмечается с 26 октября по 4 ноября, установят лабиринты страха «Проклятый хутор», «Заброшенный цирк» и «Блокпост».

Художники парка будут трудиться над созданием особенной атмосферы, для оформления лабиринтов они задействуют около пяти тонн декораций. Для гостей, мечтающих пощекотать себе нервы, они построят множество темных переходов, закоулков, комнат, где будут поджидать актеры, загримированные в зомби, жутковатых клоунов и других персонажей.

В среднем весь путь по проклятому хутору, цирку или блокпосту будет занимать от четырех до десяти минут.

- «Проклятый хутор» будет возведен под открытым небом в Заколдованном лесу, а «Блокпост» и «Заброшенный цирк» откроются на Аллее Огней. Эти аттракционы будут принимать гостей только в период Дня Рождения Бабы Яги, с 26 октября по 4 ноября. Посещение включено в единый входной билет и не требует дополнительной оплаты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочи Парка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»