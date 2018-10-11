В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами

11 Окт. 18:23 2018-10-11T18:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители регионов в первом полугодии этого года оплатили банковскими картами товаров и услуг на общую сумму более 560 млрд рублей. Чаще всего картами расплачивались в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг на Юге и Северном Кавказе, составило более 280 тыс. устройств, активнее всего терминальная сеть развивалась в Чеченской Республике, а также Республиках Крым, Дагестан и Ингушетия.

- Инфраструктура по приему платежных карт в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах продолжает активно развиваться, опережая по темпам роста среднероссийские показатели. Причинами тому являются значительный потенциал регионов двух округов по расширению инфраструктуры по приему платежных карт, – прокомментировал Евгений Эберенц, начальник Южного ГУ Банка России.

- Всего в этом году выпущено свыше 31 млн платежных карт. Больше всего их эмитировано в Краснодарском крае и Ростовской области. Так, на каждого жителя Краснодарского края приходится 1,6 карты, - сообщает пресс-служба Банка России.