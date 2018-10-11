2018-10-11T18:25:46+03:00
Общество

На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей

Развитие этого направления запланировано на ближайшие три года
Александра ПОДУШКО
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В ходе встречи в Москве глава региона Вениамин Кондратьев обсудил с председателем Совета Центросоюза РФ Дмитрием Зубовым какой будет поддержка для Краснодарского края, как главного аграрного региона страны.

– Говорить о развитии села без участия потребительской кооперации нельзя. Уверен, мы сможем сделать так, чтобы потребкооперация, которая была достаточно сильной в советское время, вернулась в экономический оборот на современной основе, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Для развития кооперативного движения в регионе имеется достаточно сильная ресурсная база, на Кубани работает около 14 тысяч крестьянских фермерских хозяйств и свыше млн личных подсобных хозяйств. В регионе для развития сельхозкооперации действуют две госпрограммы – федеральная, направленная на действующие сельхозкооперативы и краевая, помогающая начинающим кооперативам. Кроме того, Фонд микрофинансирования края предлагает кредиты на льготных условиях.

В ближайшие три года на поддержку кооперации в крае будет направлено более миллиарда рублей.

На мероприятии затронули тему сотрудничества в социальной сфере, в частности, о государственном субсидировании автолавок потребкооперации, доставляющих товары и продукты питания жителям отдаленных сел и деревень, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края

– Мы взяли на себя амбициозную задачу – возродить систему потребительской кооперации в стране. Для этого активно привлекаем крупных инвесторов, госкорпорации, банки, партнеров из бизнес-среды. Но без участия государства это сделать невозможно, – сказал председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.

– Потребитель стал взыскательным. И зачастую отдает предпочтение, например, яблокам, выращенным в небольших фермерских садах, а не в садах промышленных масштабов. Продукция кооперативов изначально экологически чистая. Это тоже новая полка, которую потребкооперация может занять. Мы многое сможем продвинуть по этой линейке, сегодня большой спрос на экопродукцию, – считает Вениамин Кондратьев.

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