Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей

11 Окт. 19:02 2018-10-11T19:03:22+03:00

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Российские аэропорты обретут имена. Воздушные гавани назовут в честь выдающихся соотечественников в рамках проекта «Великие имена России». Участниками акции стали аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы.

С 11 по 21 октября регионы представят список с именами претендентов на основании общественного мнения, а после у жителей края будет возможность предложить свой вариант на сайте или по телефону горячей линии. До 7 ноября определятся по три имени для каждого из аэропортов, а с 8 по 30 ноября пройдет общенациональное голосование. Победителей объявят 5 декабря.

– Для Кубани, как главного курорта страны, который ежегодно посещают миллионы туристов, – это еще одна возможность рассказать историю региона нашим гостям, – считает губернатор.