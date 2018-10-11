В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22

11 Окт. 21:28 2018-10-11T21:31:07+03:00

В ЧП никто не пострадал [видео]

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Происшествие случилось в Краснодаре на улице Свободной. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 17:57.

Уже на месте выяснилось, что загорелась крыша склада, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Огонь охватил 150 квадратных метров площади.

В 18:33 пожар сумели локализовать. В 18:38 ликвидировали открытое горение. В 18:50 - огонь полностью потушили. Сейчас проводится проливка и разбор.

- К ликвидации последствий пожара привлекли 44 человека и 14 спецмашин, в том числе от МЧС России 23 человека и восемь единиц техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По словам спасателей, погибших и пострадавших в ЧП нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам ведомства.