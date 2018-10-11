В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Происшествие случилось в Краснодаре на улице Свободной. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 17:57.
Уже на месте выяснилось, что загорелась крыша склада, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Огонь охватил 150 квадратных метров площади.
В 18:33 пожар сумели локализовать. В 18:38 ликвидировали открытое горение. В 18:50 - огонь полностью потушили. Сейчас проводится проливка и разбор.
- К ликвидации последствий пожара привлекли 44 человека и 14 спецмашин, в том числе от МЧС России 23 человека и восемь единиц техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По словам спасателей, погибших и пострадавших в ЧП нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам ведомства.
Загоревшийся склад на территории школы № 22 в Краснодаре потушили.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»