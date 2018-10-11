В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа

11 Окт. 21:46 2018-10-12T10:46:14+03:00

Сейчас на месте работают энергетики

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Вечером 11 октября жители сразу нескольких многоэтажек в Прикубанском округе города остались без света. Как выяснилось, причиной блэкаута стали аварийные отключения, которые произошли сразу на трех подстанциях - «ЗИП», «Тургеневская» и «Северо-Восточная».

- Обесточенными оказались несколько десятков подстанций, в основном - в Прикубанском округе, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ЕДДС города. - Сейчас на место уже выехали аварийные бригады, которые занимаются устранением повреждений.

Без блага цивилизации временно оказались дома на улицах Московская, Тополиная, Есенина, Прокофьева, Агрохимическая, Дунаевского. Здесь повреждение выявлено и устранено, ведется поэтапное возобновление подачи электроснабжения.

Также без света остались многоэтажные дома на улицах Каляева, Воровского, Гагарина, Тургенева, Атарбекова, Олимпийской, Герцена и Фестивальной.

- Энергетики будут работать в круглосуточном режиме, - добавляют в администрации города.

О том, когда свет вернется в дома краснодарцев, не сообщается.