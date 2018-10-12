2018-10-12T18:41:52+03:00
Общество

Для Краснодарцев проведут акцию по профилактике болезней легких

Она пройдет в городской поликлинике №1
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В субботу, 13 октября, в городской поликлинике № 1 по улице Красной, 50 краснодарцы смогут обследоваться в рамках дня здоровья.

- Это масштабная общегородская акция, участники которой смогут пройти флюорографическое обследование, получить консультации пульмонолога, фтизиатра, психиатра-нарколога, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» начальник городского управления здравоохранения Екатерина Устинова. - Также всем желающим сделают прививку против гриппа и ОРВИ.

Кроме того, краснодарцы смогут проконсультироваться у инфекциониста, невролога, кардиолога, отоларинголога и онколога, а также измерить артериальное давление, сделать ЭКГ и УЗИ.

Акция продлится с 09:00 до 13:00. С собой необходимо иметь медицинский полис и паспорт.

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