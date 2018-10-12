В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
Интересные факты всплыли, когда прокуратура решили провести проверку. Читая документы, сотрудники ведомства выяснили, что трое депутатов в Новопокровском районе предоставили недостоверные сведения о своем имуществе.
Избранники народна надеялись скрыть два жилых дома и аж четыре земельных участка. Но тщетно. Их обман вскрылся.
- Орган местного самоуправления не проинформировал губернатора Кубани, чтобы принять решение о проверке достоверности и полноты сведений об имуществе депутатов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.
Информация, представленная сотрудниками ведомства, подтвердилась.
- Решением Совета Новопокровского сельского поселения полномочия троих депутатов прекращены в связи с утратой доверия, - добавляют в прокуратуре региона.