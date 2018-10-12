В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:36 2018-10-12T08:37:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из здравниц города-курорта планировалось построить панорамный лифт. Вот только часть работ подрядчик не выполнил.

Как выяснилось во время доследственной проверки, между руководителем санатория и строительной организацией был заключен договор. Подрядчик должен был выполнить работы по устройству панорамного лифта.

- Стоимость работ по договору составила более семи миллионов рублей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском ЛУ МВД России на транспорте. - Подрядчик не выполнил часть согласованных работ. Более того, он завысил объем уже сделанного.

Таким образом, предприимчивый делец присвоил себе более 1,5 миллионов рублей.

На 40-летнего жителя Московской области завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В случае, если мужчину признают виновным, ему грозит до лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.