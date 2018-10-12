Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-12T09:57:25+03:00

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71-летняя жительница Краснодара сообщила о краже в отдел полиции Юбилейного микрорайона. Стражи порядка выяснили, что в подъезде неизвестный сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку, после чего скрылся. Вскоре они установили личность предполагаемого грабителя и через несколько дней задержали его на территории Тихорецкого района.

Подозреваемый признался в совершении преступления и рассказал, что продал похищенное ювелирное изделие за 12 тысяч рублей на одном из рынков Краснодара. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение краж, хранение наркотиков и убийство.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

За совершение аналогичного преступления на территории Юбилейного микрорайона был задержан 27-летний гражданин Республики Армения. Он подбежал к 64-летней женщине и сорвал с её шеи золотое украшение, после чего скрылся. Когда его арестовали, он признался, что сдал похищенное в ломбард.

- В настоящее время расследование уголовного дела в отношении подозреваемого продолжается, ему грозит до 4 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.