В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-12T10:22:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Правонарушителя задержали в международном аэропорту города-курорта, когда он оформлял авиарейс на Стамбул. При проверке паспорта выяснилось, что его виза давно просрочена и на территории страны иностранец находится незаконно. В отношении гражданина Сербии возбудили дело об административном правонарушении.

Адлерский районный суд назначил мужчине штраф в размере 2 тысяч рублей и принял решение о его немедленном выдворении из страны.

- За совершенное правонарушение, гражданину вскоре ограничат въезд на территорию России сроком на пять лет, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.