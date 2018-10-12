СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-12T11:08:30+03:00

В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы

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Сотрудники пограничного отделения в окрестностях поселка Николаевка Щербиновского района обнаружили двух граждан, которые незаконно занимались промыслом на легкомоторном маломерном судне «Каюк» без бортовых номеров. С помощью орудий лова они поймали несколько десятков особей тарани, судака и карася. Пограничники быстро обнаружили совершение преступления и не допустили дальнейшего причинения ущерба биоресурсам Азовского моря.

- За нарушение правил рыболовства в отношении двух рыбаков составлены административные материалы, дело по окончании процессуальных действий будет направлено в суд, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.