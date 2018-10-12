Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-12T11:47:39+03:00

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После падения второклассника в люк полицейские начали проверку. Напомним, все произошло около гимназии №9 в Сочи. Как сообщают очевидцы, что второклассник наступил на крышку люка, которая провалилась под ним. Судя по всему, она была недостаточно закреплена. Ребенок оказался на дне колодца, заполненного водой.

В отдел полиции позвонили из больницы, куда доставили мальчика, и сообщили о том, что поступил восьмилетний ребенок. Врачи диагностировали ушиб головы.

- Пострадавшему назначено амбулаторное лечение, по факту произошедшего полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выезжали на место и сочинские власти. По их словам, мальчик наступил на крышку люка, расположенного на газоне, и провалился в колодец.

- Ребенка достали очевидцы, он не пострадал, травм нет, - поясняют в администрации Сочи. - Земельный участок, на котором расположен люк, относится к дорожной развязке «Стадион». Сам колодец является частью ливневой канализации для отвода дождевых вод с развязки. Ее обслуживают специалисты Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Специалисты уже обследовали территорию. Известно, что в момент инцидента крышка была на люке.

- Сейчас люк снова запакован, крышка повторно укреплена, - добавляют в мэрии курорта.