2018-10-12T11:47:39+03:00
Происшествия

Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал

После инцидента в полиции начали проверку
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

После падения второклассника в люк полицейские начали проверку. Напомним, все произошло около гимназии №9 в Сочи. Как сообщают очевидцы, что второклассник наступил на крышку люка, которая провалилась под ним. Судя по всему, она была недостаточно закреплена. Ребенок оказался на дне колодца, заполненного водой.

В отдел полиции позвонили из больницы, куда доставили мальчика, и сообщили о том, что поступил восьмилетний ребенок. Врачи диагностировали ушиб головы.

- Пострадавшему назначено амбулаторное лечение, по факту произошедшего полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выезжали на место и сочинские власти. По их словам, мальчик наступил на крышку люка, расположенного на газоне, и провалился в колодец.

- Ребенка достали очевидцы, он не пострадал, травм нет, - поясняют в администрации Сочи. - Земельный участок, на котором расположен люк, относится к дорожной развязке «Стадион». Сам колодец является частью ливневой канализации для отвода дождевых вод с развязки. Ее обслуживают специалисты Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Специалисты уже обследовали территорию. Известно, что в момент инцидента крышка была на люке.

- Сейчас люк снова запакован, крышка повторно укреплена, - добавляют в мэрии курорта.

В Сочи мальчик провалился в колодец.

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»