2018-10-12T11:40:06+03:00
Общество

Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние

Действия выполнены по требованию прокуратуры
Александра ПОДУШКО
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В ходе проверки выяснилось, что детские игровые площадки, расположенные на территории Мостовского района не были включены в реестр муниципальной собственности, из-за этого работа по поддержанию их состояния не проводилась.

Большей части объектов необходим был ремонт, они не имели ограждений, ударопоглощающего покрытия, засорялись бытовыми отходами. Места досуга не оснащались информационными табличками, содержащими правила и возрастные требования к использованию оборудования, номера телефонов служб спасения, скорой помощи, что нарушает требования законодательства.

-Главе администрации городского поселения было внесено представление, которое осталось без внимания, и нарушения не устранили. После чего прокуратура подала в суд исковое заявление, которое удовлетворили, и администрация обеспечила детские площадки всем необходимым оборудованием, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

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