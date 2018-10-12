В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Рано утром, 12 октября, когда жители краснодарской многоэтажки по улице Новороссийской, 178 шли на работу, их дом окружила группа омоновцев.
Спецслужбы в касках, масках и с автоматами штурмовали здание. Сначала бойцы, стараясь не шуметь, подошли к подъезду, а потом – внутрь.
- Что происходит? – спрашивал народ. Но бойцы не реагировали.
Люди уж было подумали, что в их доме живет какой-то человек, за которым и охотились спецслужбы.
В Росгвардии по Краснодарскому краю «КП»-Кубань» прокомментировали это.
- На самом деле никого наши бойцы не задерживали, - сообщили в Росгвардии. – Это были учения, на которых и отрабатывался захват здания. Рядом с домом находится нежилое здание, к нему и подбирались бойцы в рамках учений.
Омон на улице Новороссийской в Краснодаре. Видео: Типичный Краснодар.