В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-12T12:44:14+03:00

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Рано утром, 12 октября, когда жители краснодарской многоэтажки по улице Новороссийской, 178 шли на работу, их дом окружила группа омоновцев.

Спецслужбы в касках, масках и с автоматами штурмовали здание. Сначала бойцы, стараясь не шуметь, подошли к подъезду, а потом – внутрь.

- Что происходит? – спрашивал народ. Но бойцы не реагировали.

Люди уж было подумали, что в их доме живет какой-то человек, за которым и охотились спецслужбы.

В Росгвардии по Краснодарскому краю «КП»-Кубань» прокомментировали это.

- На самом деле никого наши бойцы не задерживали, - сообщили в Росгвардии. – Это были учения, на которых и отрабатывался захват здания. Рядом с домом находится нежилое здание, к нему и подбирались бойцы в рамках учений.