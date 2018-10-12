2018-10-12T12:16:02+03:00
Происшествия

Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором

Парню показалось, что за ним гонятся
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Рустем АХУНОВ.Фото: Рустем АХУНОВ.
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Трагедия случилась в квартире по улице Тюляева в Краснодаре. Именно здесь 28-летний молодой человек жил вместе с 67-летним отцом.

По версии следствия, парню показалось, что за ним гонятся.

- Он думал, что его папа представляет для его опасность, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - После этого молодой человек подошел к отцу и не менее трех раз ударил его топором в затылок.

Затем он схватил нож и 25 раз ударил мужчину в грудь и шею.

Крики услышал старший брат. Парень, прибежав в комнату, увиде истекающего кровью отца. Признаков жизни он не подавал.

- По информации, имеющейся у следствия, 28-летний молодой человек страдает психическим заболеванием, - добавляют в СУ СК РФ по региону. - В органы здравоохранения направлены соответствующие запросы для подтверждения данных сведений.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.

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