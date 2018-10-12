2018-10-12T12:22:01+03:00
Происшествия

В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки

Он предстанет перед судом
Александра ПОДУШКО
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Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 68-летней женщины.

Пенсионерка 7 лет проживала в самодельном шалаше на берегу моря между поселками Большой и Малый Утриш. Обвиняемый 10 декабря 2017 года приехал из станицы Анапской на данный пляж, где остался ночевать. Утром, находясь под наркотическим опьянением, он напал на женщину, предполагая, что она агрессивно настроена по отношению к нему. Мужчина нанес потерпевшей более 25 ударов ножом по телу, а затем ударил по голове камнем. После преступления он скрылся.

Пенсионерку обнаружили прохожие, которые доставили ее в больницу, оказанная медицинская помощь не помогла, женщина скончалась спустя некоторое время.

Согласно заключению проведенной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

- Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

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