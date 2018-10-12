За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-12T12:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители Каневского районного отдела федеральной службы судебных приставов и администрации Стародеревянковского сельского поселения произвели осмотр 23 квартир неплательщиков по имущественным налогам.

В ходе мероприятия выяснилось, что по 12 адресам должники не проживают, по этому поводу были составлены акты совершения исполнительных действий. Еще в 10 квартирах граждан не оказалось дома. Им оставили извещения о явке на прием к судебному приставу.

Работники смогли пообщаться лично только с одним гражданином, у которого имеются задолженности на общую сумму 7400 рублей. На месте должник оплатить налоги отказался, и судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста плазменного телевизора.

- Если в установленный законом срок задолженность не будет погашена, телевизор изымут и передадут на реализацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю.