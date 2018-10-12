В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
Очередное ограничение движения ждет краснодарских автомобилистов. С полуночи 13 октября до четырех часов утра понедельника, 15 октября, перекроют для машин перекресток улиц Тургенева и Северная.
Закрытие это плановое. Дорожникам необходимо уложить финальный слой асфальта.
- С 15 октября движение на пересечении Тургенева и Северной возобновится в соответствии с действующей в настоящее время схемой, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Чтобы избежать заторов при объезде этого участка Тургенева, транспорт пустят по улицам Северная, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Северной и далее в направлении Трубилина.
Кроме того, на пересечении Северной и Карла Маркса временно изменят направление главной дороги.
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