В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-12T14:37:19+03:00

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Очередное ограничение движения ждет краснодарских автомобилистов. С полуночи 13 октября до четырех часов утра понедельника, 15 октября, перекроют для машин перекресток улиц Тургенева и Северная.

Закрытие это плановое. Дорожникам необходимо уложить финальный слой асфальта.

- С 15 октября движение на пересечении Тургенева и Северной возобновится в соответствии с действующей в настоящее время схемой, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Чтобы избежать заторов при объезде этого участка Тургенева, транспорт пустят по улицам Северная, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Северной и далее в направлении Трубилина.

Кроме того, на пересечении Северной и Карла Маркса временно изменят направление главной дороги.