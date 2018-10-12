В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-12T14:58:49+03:00

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Авария произошла вечером на улице Авиационной Кропоткина.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем Nissan Juke сбила 47-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть неподалеку от зебры.

- В результате ДТП мужчина получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кубани в лобовой аварии с грузовиком погибли отец и его 10-летний ребенок. Автомобиль «Хендай Солярис» на большой скорости выехал на встречку и столкнулся с фурой «Скания».