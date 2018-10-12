В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Абинском районе полицейские получили информацию о том, что местный житель незаконно выращивает в своем дворе наркотики.
- Когда правоохранители приехали к дому 40-летнего абинца, то обнаружили у него 30 кустов растений, по внешним признакам схожих с коноплей, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Каждый куст был высажен в отдельную емкость, прополот и полит.
Кроме того, в доме мужчины полицейские нашли измельченную смесь.
- Проведенная экспертиза установила, что это марихуана, общим весом 60 граммов, - добавляют в краевом главке.
Хозяина дома задержали и доставили в отдел полиции. Там он объяснил, что выращивал запрещенные растения для себя.
На мужчину завели уголовное дело. Теперь абинцу грозит до трех лет тюрьмы.
- Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорят в МВД Кубани.
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