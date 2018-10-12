В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-12T15:10:05+03:00

У него нашли 30 кустов растений

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В Абинском районе полицейские получили информацию о том, что местный житель незаконно выращивает в своем дворе наркотики.

- Когда правоохранители приехали к дому 40-летнего абинца, то обнаружили у него 30 кустов растений, по внешним признакам схожих с коноплей, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Каждый куст был высажен в отдельную емкость, прополот и полит.

Кроме того, в доме мужчины полицейские нашли измельченную смесь.

- Проведенная экспертиза установила, что это марихуана, общим весом 60 граммов, - добавляют в краевом главке.

Хозяина дома задержали и доставили в отдел полиции. Там он объяснил, что выращивал запрещенные растения для себя.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь абинцу грозит до трех лет тюрьмы.

- Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорят в МВД Кубани.