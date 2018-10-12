От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-12T15:22:10+03:00

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В пятницу, 12 октября, на побережье Краснодарскго края ожидается ухудшение погоды.

- В море от Анапы до Джубги синоптики прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 13–18 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Управленим гражданской обороны и защиты населения Анапы.

Волны могут подняться на высоту до полутора метров. Потому спасатели напоминают, что купаться в море в шторм запрещено.

По данным Краснодарсого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Черноморском побережье осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 12-14 метров в секунду, местами порывы - 15-20 метров в секунду.

Туристов и горожан просят соблюдать меры безопасности.