2018-10-12T16:42:26+03:00
Недвижимость

АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования

ПАО Сбербанк откроет группе компаний АСК кредитную линию на строительство двух литеров жилого комплекса «Ясный»
Ирина АНДРЕЕВА
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ЖК "Ясный"ЖК "Ясный"
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Соглашение о проектном финансировании было подписано в конце сентября, сообщила генеральный директор строительной компании Инна Шестаченко.

- Сумма кредита - 773 млн рублей, средства выданы на срок до конца июня 2023 года, - уточнила руководитель АСК.

Строительство второго литера ЖК «Ясный», по словам Инны Шестаченко, застройщик начал в феврале 2018 года, на площадке первого литера к работам приступили недавно. Дома АСК возводит за счет собственных средств.

- Привлечение кредитных ресурсов для реализации этих проектов позволит обеспечить их устойчивое финансирование и соблюдение графика работ, - отметила гендиректор.

По данным ПАО Сбербанк, с начала года на Кубани объем сделок по проектному финансированию вырос в три раза.

ЖК "Ясный"

ЖК "Ясный"

- Строительная отрасль претерпевает значительные изменения, - прокомментировал управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко. - За 10 месяцев 2018 в Краснодарском крае Сбербанком одобрено проектное финансирование более 200 тыс. кв. м. многоквартирного жилья. За текущий год объем сделок в этом направлении вырос почти в 3 раза. Для нас это сигнал о росте потребности рынка в финансовой поддержке.

Жилой комплекс «Ясный», который компания АСК строит в микрорайоне Гидростроителей, будет состоять из трех домов класса «комфорт» высотой 19 этажей. Всего в рамках проекта в эксплуатацию сдадут 1020 квартир общей площадью около 42 тыс. кв. метров.

Третий литер комплекса застройщик сдал в июле 2018 года. На площадке второго литера заливают каркас на уровне второго этажа, для первого литера обустраивают свайное поле.

В рамках проекта ЖК «Ясный» компания АСК реализует концепцию благоустройства дворов, предусматривающую зонирование территории с учетом возраста жильцов. Так, для подростков смонтирована универсальная спортплощадка с прорезиненным покрытием, для детей 2-5 лет - игровая площадка, для взрослых - свободная зона скоростного wi-fi, беседки для барбекю.

Будущим жильцам «Ясного» предлагают квартиры с различными планировками: от студий площадью 30 кв. метров до 3-комнатных квартир площадью свыше 80 кв. метров.

При этом можно выбрать разные варианты отделки: стандартную предчистовую, «белую» отделку с финишной штукатуркой или же ремонт «под ключ». Также доступен ремонт «под ключ» с установкой мебели и сертификатом на бытовую технику.

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