Курсанта, экстренно посадившего самолет в Адыгее, наградили Орденом Мужества

12 Окт. 20:13 2018-10-12T20:36:39+03:00

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Даже спустя полгода курсант Краснодарского авиационного училища помнит свою филллигранную посадку.

27 апреля 2018 года Михаил Еманов проходил практику под Майкопом, отрабатывал самостоятельное управление Л-39. Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета влетела птица. Самолет начал терять высоту. Обычно в таких условиях летчики катапультируется, но не наш герой. Михаил решил посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.

- Катапультировался бы каждый, но я спасал технику, - говорит курсант краснодарского летного училища. - Сложность была в том, что выпустить шасси не получалось, да еще и самолет надо было сажать на грунт. Доложил оперативно обстановку на землю и совершил посадку. Ничего геройского здесь не вижу, если честно.

Главная гордость Михаила - его сын Кирилл.Фото: Александр РАЙКО

Командование представило сержанта Еманова к награде. И вот Орден Мужества засиял на его груди.

- Министр обороны РФ принял решение о представлении сержанта Михаила Еманова к награждению государственной наградой России, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, - сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков. - Хочу выразить искренние слова благодарности за воспитание настоящего патриота, родителям Михаила - Людмиле Игоревне и Николаю Владимировичу, которого, к сожалению, с нами сегодня нет.