Курсанта, экстренно посадившего самолет в Адыгее, наградили Орденом Мужества
Даже спустя полгода курсант Краснодарского авиационного училища помнит свою филллигранную посадку.
27 апреля 2018 года Михаил Еманов проходил практику под Майкопом, отрабатывал самостоятельное управление Л-39. Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета влетела птица. Самолет начал терять высоту. Обычно в таких условиях летчики катапультируется, но не наш герой. Михаил решил посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.
- Катапультировался бы каждый, но я спасал технику, - говорит курсант краснодарского летного училища. - Сложность была в том, что выпустить шасси не получалось, да еще и самолет надо было сажать на грунт. Доложил оперативно обстановку на землю и совершил посадку. Ничего геройского здесь не вижу, если честно.
Главная гордость Михаила - его сын Кирилл.Фото: Александр РАЙКО
Командование представило сержанта Еманова к награде. И вот Орден Мужества засиял на его груди.
- Министр обороны РФ принял решение о представлении сержанта Михаила Еманова к награждению государственной наградой России, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, - сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков. - Хочу выразить искренние слова благодарности за воспитание настоящего патриота, родителям Михаила - Людмиле Игоревне и Николаю Владимировичу, которого, к сожалению, с нами сегодня нет.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»