2018-10-12T20:36:39+03:00
Политика

Курсанта, экстренно посадившего самолет в Адыгее, наградили Орденом Мужества

Михаил Еманов мечтает попасть в боевой полк [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments4
Михаил Еманов.Михаил Еманов.Фото: Александр РАЙКО
Изменить размер текста:

Даже спустя полгода курсант Краснодарского авиационного училища помнит свою филллигранную посадку.

27 апреля 2018 года Михаил Еманов проходил практику под Майкопом, отрабатывал самостоятельное управление Л-39. Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета влетела птица. Самолет начал терять высоту. Обычно в таких условиях летчики катапультируется, но не наш герой. Михаил решил посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.

- Катапультировался бы каждый, но я спасал технику, - говорит курсант краснодарского летного училища. - Сложность была в том, что выпустить шасси не получалось, да еще и самолет надо было сажать на грунт. Доложил оперативно обстановку на землю и совершил посадку. Ничего геройского здесь не вижу, если честно.

Главная гордость Михаила - его сын Кирилл. Фото: Александр РАЙКО

Главная гордость Михаила - его сын Кирилл.Фото: Александр РАЙКО

Командование представило сержанта Еманова к награде. И вот Орден Мужества засиял на его груди.

- Министр обороны РФ принял решение о представлении сержанта Михаила Еманова к награждению государственной наградой России, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, - сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков. - Хочу выразить искренние слова благодарности за воспитание настоящего патриота, родителям Михаила - Людмиле Игоревне и Николаю Владимировичу, которого, к сожалению, с нами сегодня нет.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи 35-летний мужчина упал с моста
Росморречфлот назвал возможную причину крушения панамского теплохода
В Славянском районе полицейские задержали браконьера с незаконным уловом
В Анапе пройдет турнир по историческому фехтованию «Отвага и честь»
В Новороссийске задержали подозреваемого в убийстве женщины
Жителя Кубани приговорили к 17,5 годам за убийство пенсионерки
В Краснодаре уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны
Директора водоканала в Геленджике посадили за псевдоочистку водопровода
В Краснодаре ночью произошел пожар
Для Краснодарцев проведут акцию по профилактике болезней легких
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»