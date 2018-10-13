Директора водоканала в Геленджике посадили за псевдоочистку водопровода
Директор ресурсоснабжающего предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП «ВКХ») в Геленджике переправил 61 млн рублей в подконтрольные ему фирмы на очистку и обезараживание водопроводных сетей. Но эту работу никто проводить не собирался.
Раскрыть преступную схему удалось сотрудникам управления федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю.
- Это повлияло на снижение качества питьевой воды, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.
В следственном комитете завели уголовное дело на предприимчивого директора.
В октябре суд признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима.
Напомним, в разгар курортного сезона в Геленджике разгорелся скандал. Прорвало городскую канализацию, из-за чего в Черное море попали фекалии. Тогда на несколько дней власти закрыли городские пляжи пока авария на насосной станции устранялась.