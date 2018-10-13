2018-10-13T10:08:41+03:00
Происшествия

Директора водоканала в Геленджике посадили за псевдоочистку водопровода

За мошенничество с 61 млн рублей он пробудет в тюрьме 4 года
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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Директор ресурсоснабжающего предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП «ВКХ») в Геленджике переправил 61 млн рублей в подконтрольные ему фирмы на очистку и обезараживание водопроводных сетей. Но эту работу никто проводить не собирался.

Раскрыть преступную схему удалось сотрудникам управления федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю.

- Это повлияло на снижение качества питьевой воды, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

В следственном комитете завели уголовное дело на предприимчивого директора.

В октябре суд признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Напомним, в разгар курортного сезона в Геленджике разгорелся скандал. Прорвало городскую канализацию, из-за чего в Черное море попали фекалии. Тогда на несколько дней власти закрыли городские пляжи пока авария на насосной станции устранялась.

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