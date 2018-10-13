В Краснодаре ночью произошел пожар

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-13T09:04:05+03:00

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В Краснодаре около часа ночи загорелся склад в 2,5 тысячи квадратных метров. Он находился в хуторе Ленина.

- Сообщение на пульт МЧС поступило ночью в 00.29 часов, - прокомментировали "КП" Кубань" в пресс-службе спасателей. - Сотрудники с техникой выехали на место.

Пожару присвоили высокий уровень опасности. Складское помещение полыхало, как свечка. Огонь охватил все здание и перекинулся на соседнее. На его тушение был поднят чуть ли не весь состав городского спасотряда.

Локализовать спасателям огонь удалось только через два часа. А погасить - и вовсе к утру. Но склад выгорел полностью.

- Участие в пожаротушении принимали 204 человека личного состава и 45 единиц техники, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, при наступлении холодов в ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасности при отапливании помещений.