В Краснодаре ночью произошел пожар
В Краснодаре около часа ночи загорелся склад в 2,5 тысячи квадратных метров. Он находился в хуторе Ленина.
- Сообщение на пульт МЧС поступило ночью в 00.29 часов, - прокомментировали "КП" Кубань" в пресс-службе спасателей. - Сотрудники с техникой выехали на место.
Пожару присвоили высокий уровень опасности. Складское помещение полыхало, как свечка. Огонь охватил все здание и перекинулся на соседнее. На его тушение был поднят чуть ли не весь состав городского спасотряда.
Локализовать спасателям огонь удалось только через два часа. А погасить - и вовсе к утру. Но склад выгорел полностью.
- Участие в пожаротушении принимали 204 человека личного состава и 45 единиц техники, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, при наступлении холодов в ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасности при отапливании помещений.