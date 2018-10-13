В Краснодаре уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны
В Краснодаре сотрудники Росгвардии уничтожили боевой снаряд. Его обнаружили жители кубанской столицы, когда копали землю на улице Жлобы.
Уткнувшись лопатами в огромный металлический цилиндр, они догадались, что перемещать его самостоятельно ни в коем случае нельзя. Испуганные горожане позвонили в полицию.
- На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН Росгвардии, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Росгвардии в Краснодарском крае.
Они установили. что, действительно, найденный металлический цилиндр - это минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Он уже сильно проржавел.
Его перевезли в безопасное место и подорвали. Угрозы горожанам больше нет.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что ночью на хуторе Ленина в Краснодаре произошел серьезный пожар. В нем сгорело помещение площадью в 2,5 тысячи квадратных метров.