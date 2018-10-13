2018-10-13T11:31:41+03:00
Происшествия

Жителя Кубани приговорили к 17,5 годам за убийство пенсионерки

Присяжные заседатели пришли к выводу, что он не заслуживает снисхождения
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре осудили 25-летнего жителя Абинского района Виктора Майкона, который летом 2017 года снаала обокрал автомобиль жителя станицы Холмской, а через несколько дней жестоко расправился с 78-летней пенсионеркой.

- Он постучал к ней в дом и попросил у старушки стакан воды, - рассказали детали расследования в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Ничего не подозревающая добросердечная женщина впустила его в дом.

Как только она отвернулась, чтобы помочь преступнику утолить жажду, они набросился на пенсионерку с молотком, нанеся ей не менее семи ударов по голове. Бабушка умерла. А ее убийца покинул дом, прихватив с собой 200 тысяч ее накоплений.

Однако правоохранители вычислили преступника и довели дело до суда.

Судьбу Майкона для объективности решали присяжные заседатели. Именно они вынесли вердикт, что он виновен и не заслуживает снисхождения. Суд приговорил убийцу к 17,5 годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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