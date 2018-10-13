2018-10-13T12:06:07+03:00
Происшествия

В Новороссийске задержали подозреваемого в убийстве женщины

Им оказался 35-летний гражданин Армении
Ева Мур@kp_kuban
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В Новороссийске задержали предполагаемого убийцу жительницы города-героя вечером 11 октября. В тяжком преступлении правоохранители подозревают 35-летнего гражданина Армении.

По версии следствия, он приехал в Новороссийск на заработки - ремонтировать жилье. В одном их питейных заведений, которое он на тот момент обслуживал, ему приглянулась одна из официанток - 35-летняя женщина.

- Мужчина встретил ее с работы и решил проводить до дома, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Купили спиртного и направились в Цемесскую рощу.

В какой-то момент они поссорились. Новый знакомый официантки ударил ее по лицу, а потом задушил.

Оперативно задержать убийцу женщины удалось благодаря записи на камерах видеонаблюдения. Сам он уже признался в содеянном полностью.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. скорее всего, в ближайшее время его возьмут под арест, чтобы он не смог выехать за пределы страны.

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