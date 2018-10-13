2018-10-13T13:06:58+03:00
Общество

В Анапе пройдет турнир по историческому фехтованию «Отвага и честь»

Сегодня, 13 октября на территории археологического музея-заповедника «Горгиппия» завершат сезон
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Анапе сегодня, 13 октября, пройдет турнир по историческому фехтованию «Отвага и честь». Эти мероприятием власти курорта завершат сезон. Планируется, что для битвы приедут члены исторических клубов Краснодарского края, Ростовской, Воронежской областей — всего более 30 человек. Соревнования пройдут в нескольких номинацияx: щит и меч, вoльный выбoр и командные бои. Тем,кто одержит победу вручат кубки, медали и грамоты.

- Tуpниp пpоводится четвеpтый раз. Посмотреть соревнования всегда приходит огромное количествол людей. И посмотреть есть на что, особенно тем, кто испытывает неподдельный интерес к истории, культуре и традициям предков. Хорошо, что в последнее время среди зрителей немало молодежи, — цитирует слова главы региональной общественной военно-исторической поисково-исследовательской организации «Черномор» Андрей Коробков пресс-служба администрации края.

Такие соревнования проходят два раза в год.

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