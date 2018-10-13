СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-13T14:40:58+03:00

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В Славянском районе полицейские задержали браконьера с незаконным уловом. Мужчина рыбачил сетями на излюбленной местными рыбаками реке. Нарушителем оказался 53-летний житель Славянского района.

- У него изъято более 200 штук особей различного вида, - прокомметировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Браконьера привезли в отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Уже возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. За это преступление мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что в акватории Черного моря потерпел крушение теплоход под панамским флагом. Команду удалось спасти российским службам у берегов Севастополя. сейчас они благополучно плывут в Новороссийск. на борту теплохода был металлолом.