Росморречфлот назвал возможную причину крушения панамского теплохода

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-13T16:31:12+03:00

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Росморречфлот озвучил возможную причину крушения панаского судна в Черном море. Теплоход занотул в 50 милях от берега.

По словам специалистов ведомства, ею могло стать смещение груза.

- Судно перевозило металлолом из порта Азов, - сообщили в Росморречфлоте, - причины катастрофы судна выяснятся позднее. Но пока можно предположить, что ею стало смещение многотонного груза. Именно это могло привести к чрезвычайному происшествию.

Напомним, теплоход по Панамским флагом послал сигнал бедствия, где его вовремя подхватили российские морские спасательные службы. К моменту, когда суда прибыли к месту крушения судна, экипаж из восьми человек благополучно перебрался на спасательный плот. С плота двоих граждан Турции и шестерых - Азербайджана подхватил российский танкер "Минерва". Он же доставил спасенных людей в Новороссийск.