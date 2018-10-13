2018-10-13T17:52:29+03:00
Происшествия

В Сочи 35-летний мужчина упал с моста

Личность его устанавливается
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: vk.com/chpsochiФото: vk.com/chpsochi
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В Сочи 35-летний мужчина упал с моста сегодня, 13 октября, около часу дня. ЧП произошло у торгового центра "Море молл" на улице Новая заря, 7.

Очевидцы случившегося рассказывают, что мужчина сам подошел к краю моста, а затем спрыгнул. На вид ему было не более 35-ти лет.

К месту ЧП они вызвали спасателей и медиков.

- Еще около получаса молодой организм боролся за жизнь, - поясняют свидетели трагедии "КП" - Кубань", - а потом скончался в машине скорой.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал проверку в связи с произошедшим. Они устанавливаю личность погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что в Новороссийске задержали предполагаемого убийцу 35-летней официантки из Свердловской области. Гражданин Армении ухаживал за ней, вместе праздновали ее день рождения в Цемесской роще, а потом задушил.у женщины осталась 13-летняя дочь.

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