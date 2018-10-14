СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-14T10:53:46+03:00

В Краснодаре задержали самолет с пассажирами на борту Фото: Юлия ДУБИНА

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В Международном аэропорту «Краснодар» несколько десятков пассажиров не смогли вылететь в Москву. Их самолет должен был подняться в небо еще в 21:45 13 октября.

Очевидцы рассказали, что во время попытки взлететь самолет вибрировал, а в салоне мигал свет.

По предварительной причине, самолет не отправился в рейс из-за технической неисправности.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что с пассажирами работает представитель авиакомпании «ЮТэйр».