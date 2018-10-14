Житель Курганинского района пошел под суд за поджог сена
В полицию обратился житель хутора Свобода. Мужчина пояснил, что неизвестный поджег принадлежащий ему стог сена. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
- По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия правоохранители установили, что злоумышленник проник на территорию домовладения заявителя через огород, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе краевого УВД.
По подозрению в поджоге полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Он оказался соседом потерпевшего. Стажам правопорядка он рассказал, что поджог сено своего бывшего приятели из-за личной неприязни. Ранее между мужчинами произошел конфликт.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего поджигателя,полицейские завершили, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.