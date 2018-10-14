СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-14T10:52:03+03:00

Житель Курганинского района пошел под суд за поджог сена Фото: Юлия ДУБИНА

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В полицию обратился житель хутора Свобода. Мужчина пояснил, что неизвестный поджег принадлежащий ему стог сена. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

- По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия правоохранители установили, что злоумышленник проник на территорию домовладения заявителя через огород, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе краевого УВД.

По подозрению в поджоге полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Он оказался соседом потерпевшего. Стажам правопорядка он рассказал, что поджог сено своего бывшего приятели из-за личной неприязни. Ранее между мужчинами произошел конфликт.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего поджигателя,полицейские завершили, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.