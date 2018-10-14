2018-10-14T13:56:47+03:00
Спорт

Матч России и Турции покажут в парке «Краснодар»

Игра начнется в 19:00
Юлия ДУБИНА
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Матч России и Турции покажут в парке «Краснодар»Матч России и Турции покажут в парке «Краснодар»Фото: Юлия ДУБИНА
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Сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России по футболу сыграет с командой из Турции. Матч Лиги наций УЕФА жители Краснодара смогут увидеть не только по телевизору, но и на большом экране. Его покажут в амфитеатре парка «Краснодар».

Вечером в Краснодаре сохранится ясная погода. Ожидается 12-17 °С, ветер 3-5 м/с.

- Кто все равно замерзнет, сможет согреться с помощью пледа, который можно будет приобрести на месте, - сообщили в инстаграме парка «Краснодар».

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