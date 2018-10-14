Три автомобиля сгорели в Краснодаре

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-14T13:02:02+03:00

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13 октября на улице Лизы Чайкиной, 4 в 23:30 на парковке гостиницы сгорели сразу три автомобиля. Сообщение в полицию поступило от очевидцев. На место незамедлительно прибыли и полицейские и пожарные.

- К приeзду правоoхранителей автомобили уже потушили. Предвaрительно устанoвлено, что возгорание произошло в салоне ВАЗ-2105. После чего огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили - Lada Vesta и BMW. В результате прoисшествия "пятерка" выгорела полностью, два других автомобиля пострадали частично, - сообщил «Комсомольской правде – Кубань» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Хозяева автомобилей на месте ЧП не появились. Явных признаков поджога полицейские не обнаружили, но проверку по факту происшествия будут проводить.